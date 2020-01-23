Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Бибиреве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На северо-востоке Москвы попал в ДТП рейсовый автобус. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Утром 23 января на улице Лескова, доме 26, произошло ДТП с рейсовым автобусом", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские и медики.

Ранее человек пострадал в результате аварии на Севастопольском проспекте. На дороге столкнулись три автомобиля. Обстоятельства произошедшего не разглашались.