Один человек погиб в результате аварии на Калужском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и еще двое получили травмы в результате аварии на Калужском шоссе в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

В столичном управлении ГИБДД уточнили, что ДТП произошло в районе Троицка. На 44-м километре Калужского шоссе в сторону области столкнулись три автомобиля

Сообщается, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. Дополнительные обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее стало известно, что на Минском шоссе в Подмосковье столкнулись четыре машины, в результате чего пострадал один человек. В результате ДТП с участием рейсового автобуса в Бибиреве число пострадавших возросло до трех.