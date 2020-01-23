Четыре машины столкнулись на Минском шоссе, есть пострадавший

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре автомобиля совершили столкновение на Минском шоссе в Подмосковье. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по области.

"В 22:50 на 22 километре трассы М1 "Беларусь2" (Одинцовский городской округ) произошло столкновение четырех легковых автомобилей – Kia, Skoda, Volkswagen и Ford", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что в данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

"В результате ДТП пострадал один человек", – добавили в пресс-службе.

О состоянии пострадавшего на данный момент неизвестно.

Ранее авария случилась на Севастопольском проспекте. В результате ДТП пострадал один человек.