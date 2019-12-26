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Москва 24

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Общество

04:18

Роспотребнадзор проведет "горячую линию" по услугам такси и каршеринга в Москве

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве открыло "горячую линию" по услугам такси и каршеринга. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления.

Отмечается, что перед новогодними праздниками возрастает спрос населения на услуги по перевозке, в частности, на легковом такси и автомобилях каршеринга.

"С 26 декабря 2019 года по 15 января 2019 года управлением Роспотребнадзора по Москве организована работа тематической "горячей линии". Получить консультацию по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и каршеринга можно по телефону "горячей линии" управления Роспотребнадзора по Москве: в рабочие дни 26, 27, 30 и 31 декабря 2019 года, а также 9 и 10, с 13 по 15 января 2020 года – по телефону 8 (495) 785-37-41 и консультационного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве" по тел 8 (495) 687-39-61", – говорится в сообщении.

Также в праздничные и выходные дни получить консультацию можно, позвонив по телефонам Роспотребнадзора: 8 (495) 687-40-35, 8 (495) 687-40-65, 8 (800) 555-49-43. Уточняется, что задать вопрос можно будет как на русском, так и на английском языках.

Ранее свыше 27 тысяч человек обратилось на "горячую линию" Роспотребнадзора по профилактике ВИЧ. Помимо прочего было опубликовано более 900 тысяч памяток, а также 2 тысячи 494 публикаций в СМИ.

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