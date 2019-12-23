Туристы в Москве могут получить консультации на трех языках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Операторы столичной горячей линии для туристов готовы дать консультации на трех языках. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Операторы контакт-центра общаются с туристами на русском, английском, а теперь и на китайском языке. Позвонив на горячую линию, гости города могут узнать, что посмотреть в новогодние праздники, как работает общественный транспорт, театры и музеи", – рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Специалисты горячей линии общаются с туристами на русском, английском и китайском языках. Путешественники смогут узнать график работы общественного транспорта, театров и музеев, а также узнать про интересные новогодние мероприятия. Ежемесячно в контакт-центр поступает до трех тысяч обращений.

Операторы готовы предоставить контактную информацию посольств, консульств и визовых центров, а также напомнить расписание движения поездов, адреса музеев, стадионов и парков. Контакт-центр работает в Москве с 2011 года.

Ранее Сергей Собянин на предновогоднем приеме в честь дипломатического корпуса рассказал, что число туристов, посетивших Москву в 2019 году, достигнет рекордного показателя в 25 миллионов человек.

С учетом краткосрочных экскурсий в город приехало около 40 миллионов туристов. Туристический бизнес занимает в экономике города около триллиона рублей, подчеркнул глава города.

Кроме того, в ноябре Москва была удостоена премии World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление".

