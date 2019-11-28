Москву выбрали лучшим городом для туризма в мире

28 ноября, 22:12
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Москва победила в самой главной номинации премии World Travel Awards – "Лучшее туристское направление. Город", сообщил Сергей Собянин в Instagram.
"Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии. Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили туристический "Оскар" в главной номинации", – сообщил в своем аккаунте мэр Москвы.
Он уточнил, что в этом году российскую столицу уже посетили 19,5 миллиона туристов, а впереди еще новогодние праздники. И это не считая 45 миллионов экскурсантов, которые приезжали в город на день.
Конкурировали с Москвой Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие города мира. Москву выбрали большинство туристов и представителей индустрии.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Москва действительно #лучшийгородземли! Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии - World Travel Awards. Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили "туристический Оскар" в главной номинации - "Лучшее туристское направление. Город". ⠀ В этом году столицу уже посетили 19,5 млн туристов, а впереди еще новогодние праздники. И это не считая 45 млн экскурсантов, которые приезжали к нам на день. Спасибо за признание! Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей.
Публикация от Сергей Собянин (@mossobyanin)
"Это город с богатой историей и культурой, с одной из крупнейших экономик мира, огромный деловой мегаполис", – сказала на церемонии председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева.
Она отметила, что туристы из разных стран, приезжая в Москву, получают положительные впечатления, приобретают уникальный опыт и чувствуют себя комфортно и безопасно.
World Travel Awards учрежден в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в индустрии. В этом году церемония вручения награды проходила в Омане. В 2020 году финал туристического "Оскара" впервые пройдет в Москве.
Ранее презентацию туристического потенциала столицы высоко оценили на специализированной выставке IBTM World в Барселоне. Стенд, на котором было представлено 15 компаний из сферы делового туризма и организации мероприятий, был организован усилиями столичного Комитета по туризму.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: