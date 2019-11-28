Москву выбрали лучшим городом для туризма в мире

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Москва победила в самой главной номинации премии World Travel Awards – "Лучшее туристское направление. Город", сообщил Сергей Собянин в Instagram.

"Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии. Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили туристический "Оскар" в главной номинации", – сообщил в своем аккаунте мэр Москвы.

Он уточнил, что в этом году российскую столицу уже посетили 19,5 миллиона туристов, а впереди еще новогодние праздники. И это не считая 45 миллионов экскурсантов, которые приезжали в город на день.

Конкурировали с Москвой Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие города мира. Москву выбрали большинство туристов и представителей индустрии.



"Это город с богатой историей и культурой, с одной из крупнейших экономик мира, огромный деловой мегаполис", – сказала на церемонии председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева.

Она отметила, что туристы из разных стран, приезжая в Москву, получают положительные впечатления, приобретают уникальный опыт и чувствуют себя комфортно и безопасно.

World Travel Awards учрежден в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в индустрии. В этом году церемония вручения награды проходила в Омане. В 2020 году финал туристического "Оскара" впервые пройдет в Москве.

Ранее презентацию туристического потенциала столицы высоко оценили на специализированной выставке IBTM World в Барселоне. Стенд, на котором было представлено 15 компаний из сферы делового туризма и организации мероприятий, был организован усилиями столичного Комитета по туризму.