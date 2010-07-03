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Общество

14:24

Электронная медицинская виза для иностранцев может появиться в России

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Электронная медицинская виза для иностранцев может появиться в России после 2021 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя координирующего центра по реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Сабину Грин.

"С учетом того, что с 2021 года МИД расширяет внедрение электронных виз, мы продолжаем вести диалог с МИД о том, чтобы предусмотреть категорию электронной визы в качестве медицинской", – сказала Грин.

По ее словам, сейчас для лечения в России иностранцы могут получить деловую визу на 90 дней. При этом пациенты могут воспользоваться услугой ее однократного продления.

В свою очередь, замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил ТАСС, что электронные визы имеют очень большой потенциал для развития системы медицинского туризма.

Ранее сообщалось, что в 2020 году расходы на здравоохранение увеличат на 30% в рамках бюджета Москвы. Глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун отмечал, что это позволит развить все без исключения виды оказания медицинской помощи.

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