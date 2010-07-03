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Наука

11:48

Ученые открыли способ борьбы с алкогольным поражением печени

наука медицина

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Американские ученые из Калифорнийского университета разработали и успешно испытали терапию, которая позволяет бороться с алкогольным поражением печени. Об этом сообщает "Мир 24".

Поражение печени из-за частого потребления алкоголя может привести к тяжелому гепатиту и быстрой смерти. Около 75% больных умирают в течение первых трех месяцев, отмечают исследователи.

Причина заключается в том, что алкоголь способствует размножению в печени бактерий, которые устойчивы к антибиотикам, а также выделяют очень опасный токсин, разрушающий мембраны клеток.

Специалисты использовали четыре вида вирусов, которые поражают бактериальные клетки. Подобная терапия способствовала тому, что вредные бактерии перестали вырабатывать токсин. Исследование проводилось на мышах, однако в скором времени ученые планируют провести пробные испытания на людях.

Ранее терапевт Анна Белоусова рассказала, что регулярное употребление безалкогольного пива наносит вред здоровью. Любое пиво, особенно выпитое в больших количествах, нарушает гормональный баланс. В результате у мужчин происходит феминизация организма – образовывается "пивное" брюшко, предупредила она.

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