В Союзе борьбы за народную трезвость поддержали идею сократить время продажи алкоголя

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Председатель Союза борьбы за народную трезвость Владимир Жданов прокомментировал Москве 24 предложение депутата Госдумы и члена штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николая Говорина о том, чтобы запретить продажу алкоголя в России после 22:00. Эксперт согласен с такой инициативой, но подчеркнул, что для достижения наилучшего результата следует еще больше сократить время продажи спиртного.

"Я согласен с предложением депутата, оно в нужном направлении, это даст свои результаты. Но я считаю, что этого не достаточно. Нужно вернуться к той формуле, которая была в СССР", – отметил он.

Жданов напомнил, что в Советском Союзе продавали алкоголь с 11 утра до 19 вечера, купить алкоголь после 19:00 было невозможно, количество преступлений, совершаемых в пьяном виде вечером и ночью, было намного меньше, чем в современной России. "Поэтому я предлагаю этой организации бороться за восстановление на первом этапе той формулы – продавать алкоголь с 11:00 до 19:00. Если пересчитать проценты, то мы получим, что таким образом вдвое сократится преступность", – считает специалист.





Владимир Жданов председатель Союза борьбы за народную трезвость Любые ограничения по месту и времени продажи алкоголя, вне всякого сомнения, окажут положительные результаты и на преступность, и на состояние здоровья, и на общую атмосферу в обществе. Чем меньше доступность алкоголя, тем меньше последствий, связанных с употреблением этого "наркотика".

Ранее стало известно, что депутат Госдумы и член штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Говорин выступил с инициативой запрета продажи алкоголя в России после наступления 22:00.

"Минздрав инициативу поддерживает. На наш взгляд, сокращение времени продажи алкоголя на один вечерний час станет важным фактором снижения численности преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, приблизительно на 9–14 процентов, особенно среди молодежи", – уверен Говорин.

В России предлагают сократить время продажи алкоголя

Он подтвердил, что письма с соответствующим предложением были разосланы в Минздрав, правительство, Минтруд и прочие ведомства. Запрет планируется установить на федеральном уровне. При этом власти регионов будут уполномочены вводить и более жесткие ограничения. Например, во время проведения спортивных мероприятий продажа алкогольных напитков может быть полностью запрещена.

На сегодняшний день в большинстве регионов РФ продажа спиртного производится с 8:00 до 23:00.

Ранее эксперт прокомментировал возможность изъять из продажи водку с ароматизаторами. Отмечалось, что спрос на такую продукцию в России невелик.