Врачи предупредили о вреде безалкогольного пива

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Регулярное употребление безалкогольного пива наносит вред здоровью, сообщила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, терапевт Анна Белоусова.

По ее словам, любое пиво, особенно выпитое в больших количествах, нарушает гормональный баланс.

"При употреблении безалкогольного пива запускаются те же процессы, что и при употреблении обычного. Однако они более медленные. В результате этих процессов у мужчин происходит феминизация организма – образовывается "пивное" брюшко, в районе молочных желез появляется утолщение кожи. А у женщин, в свою очередь, начинается активный рост волос", – сказала Белоусова в беседе с News.ru.

Специалист уточнила, что газированные напитки, в частности безалкогольное пиво, раздражают ЖКТ.

Кроме того, опасность безалкогольного пива заключается в том, что человек легко выпивает его в большом количестве, отметила специалист. А два литра пива, выпитых за короткое время, создает дополнительную нагрузку на сердце и почки.

Ранее сообщалось, что производители пива предложили изменить новый технический регламент "О безопасности алкогольной продукции", сняв ограничение по крепости пивных напитков. По правилам она не может превышать 7 градусов. На международном же рынке есть сорта напитков свыше этой отметки, но поскольку они не вписаны в законодательство, не могут продаваться на территории РФ.

Кроме того, как сообщали СМИ со ссылкой на Росстат, российские производители могут перестать выпускать крафтовое пиво. С 2021 года вступит в силу новый регламент Евразийского экономического союза, в котором "производство крафтового пива не предусмотрено". По новым нормам пиво должно будет содержать 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и 2% сахаросодержащих продуктов.

Эксперты отмечают, что новый техрегламент лишь регулирует состав напитка, не влияя на процессы изготовления. Также специалисты считают, что если какой-либо сорт из крафтовой линейки не будет вписываться в категорию "пиво", то он будет отнесен к другой категории – "пиво специальное" или "пивные напитки".

Пиво является самым популярным алкогольным напитком в России. В пятерку наиболее популярных алкогольных напитков у россиян также вошли вино, водка, коньяк и сидр. Из безалкогольных напитков самой популярной стала вода. В рейтинг также вошли сок, квас, минеральная вода и энергетики.

Все большей популярностью у россиян стало пользоваться безалкогольное пиво. Продажи этого напитка выросли примерно на 12%. Еще пару лет назад безалкогольный сегмент в России занимал менее 1% рынка.

