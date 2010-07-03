Пивные напитки в России могут стать крепче

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Производители пива предложили изменить новый технический регламент "О безопасности алкогольной продукции", сняв ограничение по крепости пивных напитков, сообщает газета "Известия".
По правилам, она не может превышать 7 градусов. На международном же рынке есть сорта напитков свыше этой отметки, но поскольку они не вписаны в законодательство, не могут продаваться на территории РФ. В замечаниях рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании (РАР) говорится, что это служит торговым барьером для импорта продукции в РФ.
Совет ЕЭК принял технический регламент "О безопасности алкогольной продукции" в декабре прошлого года. В силу он должен вступить 10 января 2021 года и будет действовать на территории стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия). Возможные его изменения уже обсуждались на рабочей группе в Минфине, однако в само министерство предложения от представителей отрасли по его корректировке пока не поступали.
Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев поддерживает инициативу. По его мнению, это очевидный пробел в законодательстве, из-за которого российский потребитель лишен возможности попробовать многие сорта пивной продукции, которые есть на мировом рынке.
"К таким сортам относится большое количество наименований крепкого бельгийского пива, а также сложный крафт. Они по составу в России попадают в категорию "пивные напитки", однако их крепость выше 7%, – подчеркнул он.
В компании "Балтика" напомнили, что в мире пивную продукцию по крепости не ограничивают, и есть сорта, крепость которых составляет 7%, 20% и даже 60%.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в свою очередь напомнил, что по данным РАР, в 2018 году в России продали 654 миллионов декалитров пива и 78 миллионов декалитров пивных напитков.
"Это говорит о том, что пивные напитки не пользуются большой популярностью в стране. Поэтому пока сложно сказать, будет ли у покупателей интерес к новым, более крепким сортам, если они появятся", – подчеркнул он.
Ранее СМИ со ссылкой на Росстандарт сообщили, что российские производители могут перестать выпускать крафтовое пиво. С 2021 года вступит в силу новый регламент Евразийского экономического союза, в котором "производство крафтового пива не предусмотрено". По новым нормам пиво должно будет содержать 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и 2% сахаросодержащих продуктов.
Эксперты отмечают, что новый техрегламент лишь регулирует состав напитка, не влияя на процессы изготовления. Также специалисты считают, что если какой-либо сорт из крафтовой линейки не будет вписываться в категорию "пиво", то он будет отнесен к другой категории – "пиво специальное" или "пивные напитки".
СМИ со ссылкой на сведения платформы фискальных данных сообщали, что пиво является самым популярным алкогольным напитком в России. В пятерку наиболее популярных алкогольных напитков у россиян также вошли вино, водка, коньяк и сидр. Из безалкогольных напитков самой популярной стала вода. В рейтинг также вошли сок, квас, минеральная вода и энергетики.
Все большей популярностью у россиян стало пользоваться безалкогольное пиво. Продажи этого напитка выросли примерно на 12%. Еще пару лет назад безалкогольный сегмент в России занимал менее 1% рынка. Ситуацию изменила, как утверждают эксперты, мода на здоровый образ жизни. Что касается обычного пива, то его потребление уменьшилось почти на 8%.
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