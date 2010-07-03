Стали известны самые популярные алкогольные напитки в России

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Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре оказалось пиво, сообщает RT со ссылкой на сведения платформы фискальных данных .

Также в топ-5 вошли вино, водка, коньяк и сидр. Для сравнения, в 2018 году вместо сидра в пятерку по продажам входило шампанское.

Самым популярным безалкогольным напитком стала вода. Также в рейтинге оказались сок, квас, минеральная вода и энергетики. За год эти показатели не изменились.

Анализ проводился на основе обработки фискальных данных с касс. Всего было проанализировано более 15 миллиардов кассовых чеков.

Ранее ученые предложили ввести Индекс самогона. Исследователи отметили, что производство и потребление самогона является одним из показателей экономического положения в стране.