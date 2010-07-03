Российские ученые предложили ввести Индекс самогона

17:22
17:22
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Фото: depositphotos/milanchikov
Ученые предложили ввести Индекс самогона. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на данные экспертов Финансового университета при правительстве России.
Вуз опросил летом и и в сентябре жителей средних и крупных городов России и выяснил, что больше всего готовят самодельный алкоголь жители Ульяновска, Саранска, Астрахани, Липецка и Новороссийска. Исследователи отметили, что производство и потребление самогона является одним из показателей экономического положения в стране.
Как рассказал директор института социально-экономических исследований университета Алексей Зубец, по мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевый собственного производства или алкоголь с "черного" рынка. По его словам, это означает снижение реальных доходов граждан.
"И наоборот: снижение производства и потребления самодельных и нелегальных крепких спиртных напитков свидетельствует о повышении платежеспособности россиян, способных приобрести более качественную алкогольную продукцию", – заключил специалист.
Он добавил, что сейчас в городах с населением более 250 тысяч человек 4,5% опрошенных знают способы домашнего самогоноварения или изготовления вина. Еще 1% отметили случаи торговли самодельным алкоголем.
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