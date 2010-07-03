Крафтовое пиво может исчезнуть в России

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В России может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT. Послужит этому новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, который вступит в силу в 2021 году.

Крафтовое пиво – это ремесленный напиток, который производится частными компаниями по своим рецептам.

В Росстандарте рассказали, что по новым нормам, которым должна будет следовать Россия, производство крафтового пива не предусмотрено. Соответственно, деятельность компаний, которые занимаются его производством, с 1 января 2021 года будет приостановлена.

Кроме того, согласно регламенту ЕАЭС, пивом будет считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.

Согласно действующим ГОСТам, в РФ изготавливают пшеничное, светлое и темное пиво, но введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется, поскольку продукция имеет разные технологии, рецептуры, ингредиенты и компоненты.

В ведомстве добавили, что некоторые сорта крафтового пива можно отнести к контрафакту, так как его производство не узаконено никакими документами.

Весной сообщалось, что в России могут ограничить продажу крафтового пива, а также иностранные и российские бренды, которые производят напиток не по государственным стандартам. Соответствующая норма заложена в законопроекте депутата Госдумы РФ Ильдара Гильмутдинова.

Кроме того, пиво, сидр, медовуху и пуаре планируют контролировать так же, как и водку. Вскоре магазины должны будут передавать данные о всех продажах слабоалкогольных напитков в систему ЕГАИС.