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12:32

Производство крафтового пива могут ограничить в России

экономика

12:32

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Фото: depositphotos/somchaij

В России могут ограничить продажу крафтового пива, а также иностранные и российские бренды, которые производят напиток не по государственным стандартам. Соответствующая норма заложена в законопроекте депутата Госдумы РФ Ильдара Гильмутдинова, документ уже поддержали в министерстве финансов, пишут "Известия".

Отмечается, что подготовленные нормы позволяют реализовать перечень поручений первого вице-премьера Антона Силуанова в части модернизации регулирования сферы пивоварения.

С начала 2020 года предлагается создать перечень производителей пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре. Из реестра исключат компании, которые производят напитки не по государственным национальным или международным стандартам.

Также предлагается обязать предприятия оборудовать устройства и аппаратуру счетчиками – они будут передавать информацию в систему ЕГАИС.

Ранее сообщалось, что пиво, сидр, медовуху и пуаре планируют контролировать так же, как и водку. Вскоре магазины должны будут передавать данные о всех продажах слабоалкогольных напитков в систему ЕГАИС. Изменения в закон могут разработать до 1 августа.

экономика

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