Эксперт оценил возможность изъять из продажи водку с ароматизаторами

ТАСС/Владимир Смирнов

Руководитель проекта "Трезвая Россия", член Общественной палаты Султан Хамзаев прокомментировал Москве 24 предложение запретить выпускать водку с ароматизаторами нерастительного происхождения.

По его словам, заявление производителей отказаться от такого рода добавок говорит о том, что запрос на них в стране не так уж велик.

"Эти добавки в любом случае используются нечасто. Это делается больше для пафоса и придания дороговизны продукту, чтобы показать, что это элитная продукция. У нас подавляющее большинство водки в стране – это водка по самой минимальной цене, и это на самом деле очень неправильная практика", – считает эксперт.

Хамзаев добавил, что в Европе и других странах водка стоит очень дорого, и это делается специально для того, чтобы она была менее доступна для граждан. "У нас есть обратная модель, когда считается, что должна быть недорогая водка для общества. Это совсем неправильно, и здесь больше похоже на то, что граждане должны пить дешевую водку, она должна быть доступна", – говорит он.

На вопрос о том, поможет ли это сократить потребление алкоголя в стране, специалист ответил, что это существенно не повлияет на этот факт.





Султан Хамзаев руководитель проекта "Трезвая Россия", член Общественной палаты Это капля в море. Элитная водка в общем объеме продаж – это даже не два и не три процента, а мизерный объем.

Ранее стало известно, что в России могут запретить производить водку с ароматизаторами нерастительного происхождения.

По данным издания, крепкий алкоголь с добавками может исчезнуть с прилавков в 2021 году.

В случае запрета использования нерастительного сырья ассортимент на российском рынке спирта серьезно сократится.

Согласно техрегламенту Евразийского экономического союза (ЕAЭС), который вступит в силу в 2021 году, водка – это спиртной напиток крепостью 37,5–56 процентов, произведенный на основе ректифицированного этилового спирта и воды с использованием обработки и фильтрации. Регламент не предполагает включения элементов декора ни в этот напиток, ни в ликеро-водочные изделия, в которых позволяется использовать только растительное сырье и другие пищевые компоненты.

Ранее министерство финансов России выступило с предложением повысить минимальные розничные цена на коньяк, водку и бренди с начала будущего года. Проект соответствующего приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Согласно документу, минимальные цены на водку с 1 января 2020 году могут вырасти на семь процентов (до 230 рублей за бутылку 0,5 литра), на коньяк – на 11,6 процента (до 433 рублей за бутылку 0,5 литра), на бренди – на 2,6 процента (до 315 рублей за пол-литра).

В начале октября специалисты Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения выяснили, что за последние 15 лет в России постоянно уменьшалось употребление алкоголя на душу населения. Как показали данные исследования, к 2016 году оно снизилось на 43 процента.