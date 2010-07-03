Минфин предложил повысить цену на водку до 230 рублей

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Министерство финансов может предложить повысить минимальную розничную цену на водку с 215 до 230 рублей за пол-литра. Об этом сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"По нашим расчетам, будет достаточно 230 [рублей за 0,5 литра]. Мы будем предлагать 230 [рублей], решение будет за Антоном Германовичем [Силуановым]", – заявил Сазанов, передает ТАСС.

Новая цена может быть установлена с 2020 года.

Сазанов заявил, что минимальная цена на коньяк также может быть повышена. Ее планируют увеличить с 388 рублей до 420-430 рублей за 0,5 литра.

Министерство финансов с 2009 года устанавливает минимальные цены на алкогольную продукцию с целью борьбы с теневым производством.

Минимальная розничная цена на водку в России составляет сейчас 215 рублей за пол-литра, коньяк – 388 рублей за пол-литра, шампанское – 164 рубля за 0,75 литра.



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