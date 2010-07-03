Минфин предложил повысить цену на водку до 230 рублей

03 октября, 19:45
03 октября, 19:45
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Фото: depositphotos/nikitos1977
Министерство финансов может предложить повысить минимальную розничную цену на водку с 215 до 230 рублей за пол-литра. Об этом сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
"По нашим расчетам, будет достаточно 230 [рублей за 0,5 литра]. Мы будем предлагать 230 [рублей], решение будет за Антоном Германовичем [Силуановым]", – заявил Сазанов, передает ТАСС.
Новая цена может быть установлена с 2020 года.
Сазанов заявил, что минимальная цена на коньяк также может быть повышена. Ее планируют увеличить с 388 рублей до 420-430 рублей за 0,5 литра.
Министерство финансов с 2009 года устанавливает минимальные цены на алкогольную продукцию с целью борьбы с теневым производством.
Минимальная розничная цена на водку в России составляет сейчас 215 рублей за пол-литра, коньяк – 388 рублей за пол-литра, шампанское – 164 рубля за 0,75 литра.
Потребительскую корзину пересмотрят к 2020 году
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что сокращение смертности в России в 2003–2018 годах достигло 39% у мужчин и 36% у женщин. В прошлом году ожидаемая продолжительность жизни в России дошла до исторического максимума (почти 68 лет для мужчин и 78 – для женщин), и это произошло во многом благодаря государственной политике РФ в отношении продажи алкоголя, отметили в ВОЗ.
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