Россияне стали меньше пить – ВОЗ

18:32
18:32
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Фото: depositphotos/olgasweet
Строгие меры контроля в сфере алкогольной продукции в России привели к снижению смертности, связанной с употреблением спиртного. Об этом свидетельствуют данные доклада Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ).
За последние 15 лет в России постоянно уменьшалось употребление алкоголя на душу населения. Как показали данные исследования, к 2016 году оно снизилось на 43%.
Сокращение смертности в 2003-2018 годы составило 39% у мужчин и 36% у женщин. В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни в России достигла исторического максимума (почти 68 лет для мужчин и 78 – для женщин).
"Снижение употребления алкоголя повлекло за собой значительное увеличение ожидаемой продолжительности жизни в РФ. Это стало результатом комплекса мер по контролю над алкогольной продукцией, реализуемых государством с 2003 года", – передает ТАСС мнение экспертов ЕРБ ВОЗ.
Употребление алкоголя, производимого и продаваемого вне рамок госконтроля, сократилось на 48%, зарегистрированного – на 40%.
Специалисты ВОЗ отметили, что внедрение системы мониторинга и повышение цен позволяют спасти человеческие жизни и сократить затраты в сфере здравоохранения. Действенным оказалось увеличение акцизов на алкоголь, повышение розничной цены, запрет на ночную торговлю алкогольной продукцией на вынос.
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни россиян за последние 20 лет выросла почти на восемь лет.
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