Продолжительность жизни россиян выросла на 8 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Продолжительность жизни россиян за последние 20 лет увеличилась почти на восемь лет, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Веронику Скворцову.

"С 2000 года продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года. Это реально очень большое достижение", – рассказала министр.

По ее словам, материнская смертность снизилась в 4,9 раза, а младенческая – в 3,6 раза. Показатель смертности от туберкулеза стал меньше в четыре раза. Также в стране на четверть сократилось потребление алкоголя и табака.

Ранее глава Минздрава отмечала, что по скорости роста продолжительности жизни Россия обгоняет все известные мировые показатели. По ее словам, для дальнейшего увеличения уровня жизни люди должны охотнее заниматься профилактикой заболеваний.

Также стало известно, что число россиян, чей возраст составляет от 100 лет и старше, по данным на начало года, составило порядка 20,6 тысячи человек. В начале года в стране жили 20 582 таких человека. Это почти на 17 процентов больше, чем в 2017 году. Численность долгожителей растет восьмой год подряд и за это время почти утроилась. Свыше 70 процентов тех, кто перешагнул столетний рубеж, – это женщины (14 687 человек).

Правительство России планирует снизить смертность в стране за счет мероприятий, направленных на снижение количества смертей от болезней системы кровообращения и новообразований. Об этом говорится в едином плане по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года.

