В России выросла продолжительность жизни

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Продолжительность жизни в России значительно выросла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы министерства здравоохранения Вероники Скворцовой на Восточном экономическом форуме.

"За прошедшие семь месяцев мы увеличили продолжительность жизни очень существенно. У женщин уже 78,5 лет, у мужчин на десять лет меньше – 68,5", – заявила Скворцова.

Глава Минздрава отметила, что по скорости роста продолжительности жизни Россия обгоняет все известные мировые показатели.

Министр также добавила, что для дальнейшего увеличения уровня люди должны охотнее заниматься профилактикой заболеваний.

Ранее на ВЭФ сообщили, что каждый пятый смартфон форума заражен вирусами. Вредоносные программы способны собирать различную информацию о пользователе, в том числе и его пароли.