Каждый пятый мобильный телефон на ВЭФ заражен вирусами

Более одной пятой части мобильных телефонов на Восточном экономическом форуме заражены вредоносными программами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова президента Ростелекома Михаила Осеевского.
"Я по статистике могу сказать, что 20 процентов телефонов, которые находятся в этом зале, заражены вредоносными программами, разными, в том числе теми, которые собирают пароли доступа", – сообщил Осеевский.
Отмечается, что позднее такие базы с паролями продаются в DarkNet и используются для преступных деяний. В связи с этим глава Ростелекома считает надежной Единую биометрическую систему.
Ранее Михаил Осеевский сообщил о договоренности между четырьмя крупнейшими компаниями связи: МТС, Вымпелком, Мегафон и Ростелеком совместно будут работать над развитием сети 5G.
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