ЦБ назвал угрозы при сборе биометрических данных россиян

6 августа, 20:17 (обновлено 06.08.2018 20:40)
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Центробанк перечислил угрозы, которые кредитные организации должны учитывать, работая с биометрическими данными своих клиентов, сообщается на сайте регулятора.
Среди потенциальных опасностей – подмена или удаление, а также блокирование передачи и нарушение конфиденциальности данных. "Кредитные организации должны будут учитывать эти критерии при открытии вклада или счета, предоставлении кредита, переводе денежных средств и оказании других услуг своим клиентам, чтобы обезопасить их от противозаконных действий", – заявили в ЦБ.
ЦБ пока не планирует применять надзорные меры за несоответствие уровня безопасности данных в банках требованиям, поскольку организациям потребуется время для реализации указаний регулятора.
С 1 июля банки начали собирать биометрию клиентов. Сервис начнут представлять не менее чем в 20 процентов отделений кредитных организаций в каждом регионе присутствия, а к 30 июня 2019 года доля должна достигнуть 60 процентов. К концу 2019 года сервис появится во всех отделениях.
Ранее сообщалось, что доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) получат коллекторы. Так они смогут идентифицировать должников по голосу.
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