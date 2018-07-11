Коллекторам дадут доступ к биометрическим данным россиян

Коллекторы получат доступ к биометрическим данным должников

Доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) получат коллекторы в 2019 году, сообщает газета "Известия".

Они смогут идентифицировать должников по голосу. Сами коллекторы не будут собирать биометрические параметры. Их будут передавать для сверки при взыскании кредитные организации после продажи долгов.

Гендиректор коллекторского агентства EOS Антон Дмитраков поддержал инициативу. По его словам, сейчас идентификация должника проходит слишком долго, заемщик вынужден отвечать на многочисленные вопросы. Это вызывает психологический дискомфорт, и биометрия решает проблему, поскольку клиенты будут идентифицироваться по голосу за несколько секунд.

В базах постепенно останутся лишь номера заемщиков, действительно вышедших на просрочку, так что обзвоны станут эффективнее. Коллекторы также смогут идентифицировать должников, представляющихся третьими лицами и избегающих контакта со взыскателем, отметил начальник управления стратегий взыскания Бинбанка Станислав Витвицкий. Он добавил, что добросовестных граждан, по ошибке оказавшихся в базах коллекторов, беспокоить перестанут.