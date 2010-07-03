Оплату проезда при помощи лица протестируют в метро Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Власти Москвы приступили к согласованию технических параметров эксперимента по оплате проезда с помощью технологии распознавания лиц в метрополитене.

Заммэра столицы Максим Ликсутов сообщил ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что пилотный проект начнется до конца года.

По его словам, сейчас обсуждаются сроки тестирования. Если пилотный проект окажется успешным, будет объявлен конкурс на разработку видео аналитической системы.

Ликсутов добавил, что скорость считывания биометрических данных должна быть сопоставима с картой "Тройка", билетом "Единый" или бесконтактной безналичной оплатой.

Заммэра уточнил, что речь идет максимум об одной секунде. Если процедура займет больше времени, то в час пик это может обернуться скоплением пассажиров.

11 апреля видеокамеры установили на станции метро "Октябрьское Поле" на всех турникетах. Они расположены на входе и выходе на уровне лица взрослого человека.