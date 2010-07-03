В столичном метро начали оборудовать турникеты видеокамерами

На станции метро "Октябрьское Поле" на всех турникетах установили видеокамеры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя пресс-службы подземки.
В метро не объяснили функционал камер, пояснив лишь то, что оборудование появилось в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
"Говорить о том, что такие камеры появятся на всех турникетах, или о том, что они будут использоваться для оплаты проезда в метро, преждевременно", – уточнили в пресс-службе.
О запуске системы распознавания лиц в столичном метро было объявлено в марте 2018 года. Программа умеет распознавать до 20 лиц в секунду и сравнивать их с фотографиями из базы федерального розыска. Когда система считает, что видит разыскиваемого, она дает сигнал на мобильный комплекс дежурному полицейскому.
В прошлом году к городской системе видеонаблюдения было подключено более семи тысяч камер. Сейчас в столице работают в общей сложности 176 тысяч записывающих устройств. Они установлены во дворах, подъездах, парках, школах, поликлиниках, торговых центрах и в других местах, где бывает много людей. Записи используются в расследовании порядка 70 процентов правонарушений.
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