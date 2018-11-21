Видеокамеры, мониторинг и свет: как Москва становится все безопаснее

В последние годы уровень безопасности в Москве вырос по многим направлениям. В городе стали гораздо реже совершаться преступления, уменьшается количество ДТП и чрезвычайных ситуаций, сокращается число погибших и пострадавших во время ЧП. Портал Москва 24 рассказывает, какие меры за последние семь лет помогли создать более комфортные и безопасные условия для жизни москвичей.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Повышение уровня безопасности Москвы и москвичей является одним из приоритетных направлений работы мэра и правительства столицы. Конечно, борьба с преступностью – дело полиции и правоохранительных органов. Основной же задачей правительства является создание условий, в которых совершать преступления становится просто невыгодно и неудобно.

Как это происходит – объясним на конкретных примерах.

"Безопасный город"

Для того, чтобы люди в мегаполисе чувствовали себя более защищенно и спокойно, была создана госпрограмма "Безопасный город". Она включает целый комплекс мер во всех областях столичной жизни – от освещенности улиц и оснащения магистралей камерами видеофиксации до установки камер наблюдения во дворах, подъездах, а также городских и социальных объектах (например, школах, детсадах и больницах). Благодаря этому количество преступлений в Москве в последние годы существенно снизилось.

1. Городское освещение уменьшило количество грабежей в три-четыре раза за последние семь лет. В течение этого периода были установлены новые фонари в 18 тысячах московских дворов, на детских и спортивных площадках, вблизи школ и детских садов, а также в парках и на дорожках, ведущих к автобусным остановкам и станциям метро. Кстати, в результате таких преобразований Москва вошла в топ-5 самых освещенных городов мира.

2. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, снизилось в 1,9 раза за последние пять лет. Для наведения порядка в сфере миграции совместно с федеральным правительством принимаются новые законы, создается единый Миграционный центр. Не менее важным аспектом в этом направлении является работа с рассадниками нелегальной миграции: из Москвы убирают контейнерные рынки и нелегальные ларьки, наводят порядок на вокзалах и в сфере такси.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

3. Количество краж автомобилей с 2010-го по 2017-й годы снизилось в три раза. Достичь таких результатов удалось благодаря системе видеофиксации нарушений ПДД и, в частности, функции распознавания машин, находящихся в розыске.

4. Количество квартирных краж снизилось в 4,6 раза. Залезть в квартиры, оставшись незамеченным, преступникам становится очень сложно. На сегодняшний день к единой городской системе видеонаблюдения подключено более 160 тысяч камер в подъездах, дворах, школах и общественных местах, также активно развивается функция распознавания лиц.

В результате введенных мер уровень преступности в Москве постепенно идет на спад. Сегодня в городе реже убивают, меньше грабят и воруют, чем еще несколько лет назад.





Системы мониторинга и видеонаблюдения

Согласно динамике последних лет, снижение уровня преступности идет по всем направлениям – от уменьшения количества аварий на дорогах до количества преступлений, совершаемых мигрантами. По результатам программы "Безопасный город" уровень преступности с 2012-го по 2017-й год сократился более чем на 19%, со 174 тысяч до 140 тысяч зарегистрированных преступлений. Благодаря чему за этот же период уровень доверия населения к органам исполнительной власти Москвы в сфере обеспечения безопасности вырос с 45,8% до 66%.

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

В 2017-м году по сравнению с 2010-м сохранилась тенденция снижения таких зарегистрированных преступлений, как убийства, грабежи, разбойные нападения, изнасилования, кражи из квартир и автотранспорта, а также преступления, совершаемые несовершеннолетними, и взяточничество.

Несмотря на то, что число автотранспорта в Москве ежегодно увеличивается, статистика показывает, что наблюдается снижение количества ДТП на 27,1% (с 12183 человек – в 2012-м году до 8875 человек – в 2017-м). В результате мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения число погибших уменьшилось на 35,4% (2010-й год – 762 человека, 2017-й – 492), а количество пострадавших в ДТП сократилось на 28,8% (с 14 212 человек – в 2012-м году до 10 120 человек – в 2017-м).



Также проводится работа по повышению пожарной безопасности в городе и предупреждению чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день удалось сократить количество пожаров на 38,2% (с 8 246 – в 2010-м до 5 098 – в 2017-м), число погибших при пожарах уменьшилось на 51,1% (с 235 до 115 человек).

Не остались в стороне и московские водоемы, где были оборудованы места для купания и организовано дежурство спасательных служб. В результате проведенных мероприятий количество утонувших сократилось на 56,7% (со 143 человек – в 2010-м году до 62 человек – в 2017-м).

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Снижения уровня преступности удалось достичь благодаря целому комплексу мероприятий. Среди них и активное развитие городской системы видеонаблюдения, которая помогает раскрыть многие преступления "по горячим следам", а также использование системы автоматизированного мониторинга криминогенной обстановки и общественной безопасности. Благодаря этому можно выявлять места концентрации преступлений и выявлять факторы, вызывающие нарушения правопорядка в определенных районах города. Помимо этого, развивается система управления мобильными нарядами полиции, что позволяет сократить время реагирования патрульных нарядов, а также повысить эффективность управления.

Для информационного обмена между дежурными частями органов внутренних дел внедряется сервис обеспечения деятельности дежурных частей. Также к реализации системы мер профилактики правонарушений и преступлений активно привлекаются горожане.

Если брать ситуацию в целом, то Москва стала более спокойным и безопасным городом. Прежде всего, это касается изменений в сфере особо опасных преступлений против жизни, здоровья и имущества граждан.

Новые объекты для столичной полиции

Проведенный в этом году чемпионат мира по футболу показал, что столичная система безопасности работает слаженно, полиция решает свои задачи быстро и четко. Новый центр оперативного управления на Петровке, 38 стал штабом по обеспечению безопасности на время работы ЧМ. Благодаря четкой работе полиции и отличному уровню технического оснащения, масштабное мероприятие прошло гладко и без особых происшествий. Высокую оценку организации и уровня безопасности также дала FIFA, особенно отметив систему наблюдения.

Стоит подчеркнуть, что с 2010 года правительство Москвы систематически помогает столичной полиции модернизировать материально-техническую базу. За последние восемь лет в городе отремонтировали и благоустроили 198 объектов ГУ МВД, а также ввели 12 новых.



Так, например, 12 ноября было открыто новое здание Управления внутренних дел по Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве. На территории здания площадью более 24 тысяч квадратных метров расположились 14 лабораторий с новейшим оборудованием для проведения экспертиз, также есть залы для совещаний, спорткомплекс и даже музей. Здесь будут работать 1,4 тысячи полицейских.

Другие комплексы зданий УВД были построены в Западном, Южном и Восточном административных округах, ОВД по районам Академический, Гольяново и городу Московскому, также был создан Центр кинологической службы. До конца этого года должно завершиться строительство зданий районных отделов полиции в Ховрино и Хорошёво-Мнёвниках.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В число отремонтированных объектов вошли 73 районных отдела внутренних дел, пять жилых домов – семейных общежитий для сотрудников полиции, 78 спортивных и хоккейных площадок для тренировок и отдыха личного состава и 42 других ведомственных объекта. Всего с 2018-го по 2021-й год за счет бюджета Москвы планируется построить десять новых зданий райотделов полиции.

Мэр Москвы не раз отмечал важность этой работы. "Вопросы безопасности столицы и москвичей являются приоритетными в деятельности правительства Москвы, – заявил Сергей Собянин. – За последние годы мы построили около десяти капитальных объектов – отделений внутренних дел, другие объекты, около 170 зданий отремонтированы, приведены в порядок. Стараемся обновлять технику, информационные технологии ГУВД для того, чтобы работа была еще более эффективной".