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21:50

Кабмин представил план по снижению смертности в России

власть общество

21:50

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Фото: depositphotos/haveseen

Правительство России планирует снизить смертность в стране за счет мероприятий, направленных на снижение количества смертей от болезней системы кровообращения и новообразований. Об этом говорится в едином плане по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года, опубликованном на сайте кабмина.

Данный план утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев 8 мая.

Так, несмотря на устойчивый рост продолжительности жизни россиян с 65,3 года в 2004 году до 72,7 в 2017 году и на устойчивую тенденцию к увеличению рождаемости в эти годы, "смещение структуры населения в сторону более старших возрастов и снижение численности женщин репродуктивного возраста обусловили естественную убыль населения в 2016-2018 годах".

Отмечается, что нужно создать условия для повышения рождаемости и снижения смертности.

Чтобы достичь необходимых показателей, особое внимание планируют уделять развитию профилактики болезней, а также увеличению выявляемости заболеваний на ранних стадиях.

К 2024 году планируется увеличить до 21,1 процента долю впервые в жизни установленных неинфекционных болезней, которые выявили при диспансеризации и профилактическом осмотре.

В ближайшие шесть лет планируется существенно снизить показатель младенческой смертности.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в России младенческая смертность снизилась в первом квартале нынешнего года на до исторического минимума.

Кроме того, за семь лет средняя продолжительность жизни москвичей выросла на 3,7 года – практически до 78 лет. За последние годы в столице почти на треть снизилась младенческая смертность, а показатель смертности населения в трудоспособном возрасте снизился на 28%.

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власть общество

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