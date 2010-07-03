Назван простой способ продлить жизнь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Риск ранней смерти можно снизить, если ходить быстрым шагом по 24 минуты в день, либо это же время потратить за физическую нагрузки средней интенсивности. К таким выводам пришла международная группа ученых. Результаты исследований опубликованы в British Medical Journal.

Специалисты пришли к выводу, что подвижный образ жизни может продлить жизнь на 73 процента. Если же человек проводит по девять-десять часов в сидячем положении, то риск преждевременной смерти повышается более чем в два раза.

Ранее ученые из Бельгии обнаружили, что обычная зарядка омолаживает клетки человека и заставляет их вырабатывать полезные белки. Оказалось, что все аэробные виды спорта приносят больше пользы человеческому здоровью, чем остальные виды упражнений.

Специалисты из Айовского университета считают, что риск преждевременной смерти повышается, если в рационе присутствует жареная пища. Даже одна порция жареной курицы в день увеличивает риск на 13 процентов. В списке опасных продуктов также оказались картофель фри и чипсы.

Замедлить старение могут белые грибы – в них есть важные антиоксиданты эрготионеин и глутатион. Кроме того, в их составе присутствует витамин D и укрепляющий иммунитет минерал селен.

