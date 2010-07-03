Найден новый способ эффективного похудения

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Американские ученые посоветовали желающим похудеть сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц. По мнению исследователей из Университета штата Джорджия, это также убережет людей от заболеваний, вызванных ожирением – диабета, проблем с сердцем и сосудами, пишет Medicalxpress.

Как пояснили специалисты, слабые мышцы возникают из-за частых стрессов, нехватки физической активности и влияния на организм неправильного рациона или режима питания. Эти факторы, отмечают ученые, снижают чувствительность человека к инсулину, тем самым повышая риск развития диабета.

Авторы исследования не исключают, что состояние мышц влияет на процесс работы над снижением веса, например, затрудняя его или делая малоэффективным. В частности, по этой причине, даже похудев, люди зачастую не могут удержать вес. По словам доктора Райана Харриса, "есть масса преимуществ развития мышечной системы". Эксперт пояснил, что "более высокая мышечная масса связана с повышенной чувствительностью к инсулину". Кроме того, "мускулы используют много кислорода и в целом потребляют много энергии", – напомнил он, добавив, что развитые мышцы "вытягивают" глюкозу из крови и это полезно для организма.

Ранее австралийские ученые нашли простой способ борьбы с ожирением и сахарным диабетом. Они предложили применять метод "временного окна". Как выяснилось, девятичасовое "окно" приема пищи улучшает метаболизм, позволяет похудеть и лучше контролировать уровень сахара.