Время продажи алкоголя могут сократить в России

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Депутат Госдумы и член штаба "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) Николай Говорин выступил с инициативой запрета продажи алкоголя в России после наступления 22:00. Об этом сообщает газета "Известия".

"Минздрав инициативу поддерживает. На наш взгляд, сокращение времени продажи алкоголя на один вечерний час станет важным фактором снижения численности преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, приблизительно на 9-14%, особенно среди молодежи", – уверен Говорин.

Он подтвердил, что письма с соответствующим предложением были разосланы в Минздрав, правительство, Минтруд и прочие ведомства. Запрет планируется установить на федеральном уровне. При этом власти регионов будут уполномочены вводить и более жесткие ограничения. Например, во время проведения спортивных мероприятий продажа алкогольных напитков может быть полностью запрещена.

На сегодняшний день в большинстве регионов РФ продажа спиртного производится с 8:00 до 23:00.

Ранее эксперт прокомментировал возможность изъять из продажи водку с ароматизаторами. Отмечалось, что спрос на такую продукцию в России невелик.