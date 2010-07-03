Милонов предложил признать алкоголизм социально опасным явлением

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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал Москве 24 предложение Геннадия Онищенко возродить советскую практику и вернуть лечебно-трудовые профилактории.

По словам депутата, это хорошая инициатива и в законодательство РФ нужно ввести такое понятие, которое бы вводило хронический алкоголизм в число социально опасных заболеваний.

"Совершенно согласен с этим предложением. Хронический алкоголизм должен быть признан на государственном уровне социально опасным явлением. То есть если человек пьет и ничего не делает годами, то, само собой, такой его статус является социально опасным", – отметил политик.



Виталий Милонов депутат Госдумы РФ Не все алкоголики, естественно, должны попадать под это, но в случае совершения этим гражданином регулярных административных правонарушений должен быть механизм его принудительного направления в лечебно-трудовой профилакторий.

Милонов добавил, что в данном случае речь идет о защите общества от неадекватных действий подобного рода людей. "Это воспитательный механизм", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил вернуть лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), чтобы более эффективно бороться с алкоголизмом в России. Парламентарий подчеркнул, что готов разработать соответствующий документ, если инициатива будет одобрена авторами законопроекта о возвращении вытрезвителей.

Бывший санитарный врач России обратил внимание, что более 3 миллионов россиян имеют диагноз "алкоголизм". При этом большинство людей не хотят встать на учет, хотя по факту у них есть зависимость от алкоголя и они могут нести опасность для окружающих.

"Такие граждане требуют принудительного лечения с изоляцией", – отметил он.

Тем не менее полностью копировать советскую модель ЛТП Онищенко необходимым не считает. Он подчеркнул, что отечественные ЛТП должны иметь государственное финансирование, но при этом оказывать платные услуги пациентам и учитывать опыт зарубежных стран.

Ранее Геннадий Онищенко оценил информацию о том, что Россия попала на седьмое место в рейтинге самых "пьющих" стран мира. Он отметил, что в этом есть позитивная тенденция, поскольку люди стали более "трезво" относиться к своему здоровью.