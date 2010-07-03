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Общество

14:32

Более 1,5 миллиона россиян страдает от алкоголизма и алкогольных психозов

общество

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Член межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета по профилактике Юлия Шевцова прокомментировала количество пациентов с диагнозами "алкоголизм" и "алкогольный психоз" в России. Об этом сообщило ИА "НСН".

"В 2018 году 1 миллион 594 тысячи пациентов было с диагнозами "алкоголизм" и "алкогольные психозы" среди тех, кто находился под диспансерным наблюдением. Изрядная часть этого количества – это пациенты в ремиссии, потому что диспансерное наблюдение ведется в течение трех лет", – заявила Шевцова.

Специалист подчеркнула, что в 2018 году с наблюдения было снято 38 тысяч 254 человека. За каждым из них осталась история злоупотребления алкогольными напитками.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о возвращении формата вытрезвителей на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений. Кроме того, при подобных пунктах могут открыть опорные пункты полиции.

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