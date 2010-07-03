Госдума одобрила законопроект о праве полиции доставлять пьяных в вытрезвители

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Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, наделяющий полицию правом доставлять пьяных граждан в специальные вытрезвители. Об этом сообщает РИА Новости.

Вытрезвители будут созданы на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений, где людям в состоянии алкогольного опьянения смогут оказать специализированную помощь.

Согласно документу, полицейские получат право доставлять в такие учреждения тех, кто не может самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Инициативу уже поддержали в правительстве и профильных парламентских комитетах.

Ранее в Минздраве рассказали, что в вытрезвителях можно будет пройти тест на предрасположенность к алкоголизму. В случае возвращения вытрезвителей в Россию, будет проведена масштабная работа по профилактике пьянства. Кроме того, нетрезвых людей будут привлекать к различным программам и реабилитации, добавили в ведомстве.

