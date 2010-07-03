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В вытрезвителях можно будет пройти тест на предрасположенность к алкоголизму. Об этом сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Он добавил, что в случае возвращения вытрезвителей в Россию, будет проведена масштабная работа по профилактике пьянства. Кроме того, нетрезвых людей будут привлекать к различным программам и реабилитации.

Помимо этого, планируется ввести генетические тесты, которые будут определять предрасположенность к зависимому поведению человека.

"У нас большой арсенал различных исследований, начиная от маркера на злоупотребление алкоголя до генетических исследований, исследований состояния здоровья", – цитирует Брюна Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что российские регионы могут наделить правом открывать медицинские вытрезвители. Платить за услуги вытрезвителей придется самому гражданину. Стоимость услуги будет составлять порядка одной тысячи рублей за ночь, при этом за эти деньги нетрезвому человеку предоставят чистое место и белье.