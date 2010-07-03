Парламентарии рассказали о планах вернуть в Россию вытрезвители

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Российские регионы могут наделить правом открывать медицинские вытрезвители. Об этом на пресс-конференции в ИА "НСН" сообщил первый зампред комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян. Он является соавтором проекта закона о возрождении в России вытрезвителей.

По словам сенатора, в некоторых регионах уже создаются такие учреждения, поэтому следующий шаг – законодательно наделить субъектов РФ необходимыми для этого полномочиями.

В какую сумму обойдется любителям спиртного визит в вытрезвитель и кто будет отвечать за буйных "клиентов", рассказал замглавы думского комитета по охране здоровья Николай Говорин. Он подчеркнул, что необходимость создания вытрезвителей уже не ставится под сомнение, так как сейчас многие россияне в состоянии сильного алкогольного опьянения остаются без квалифицированной помощи. "Это приводит к тому, что люди гибнут, особенно на севере, к тому, что они подвергаются нападению, и третье, к тому, что они становятся инвалидами. Ситуация наносит серьезный, в том числе и экономический, ущерб государству", – считает депутат .

По мнению Говорина, к решению этой проблемы обратились достаточно поздно. "Надо понять, что это не нарушение прав гражданина, а борьба за его здоровье и жизнь", – подчеркнул парламентарий. При этом он признался, что пока не ясно, кто будет отвечать за вытрезвители, так как вряд ли этим займутся МВД или Минздрав.

Наиболее удачный опыт создания вытрезвителей зафиксирован в Башкирии, добавил Говорин. "Там есть ночлежки, которые находятся в ведении министерства социальной защиты. Они могут быть организованы по принципу государственно-частного партнерства", – пояснил он.

Платить за услуги вытрезвителей придется самому гражданину, уточнил депутат. При этом он не исключил, что в отдельных случаях "можно решить так, чтобы платило предприятие или государство". По его словам, стоимость услуги будет составлять порядка 1 тысячи рублей за ночь. За эти деньги нетрезвому человеку предоставят место, чистое белье, а утром – возможность умыться и погладить рубашку, описал вытрезвители будущего Говорин.

Ранее идею создать систему вытрезвителей оценили в Минздраве. Сотрудники министерства считают, что нетрезвое состояние – не основание для медпомощи. Расходование финансов на пребывание в поликлиниках и больницах пьяных людей, не нуждающихся в ней, там назвали нецелевым. Создание вытрезвителей позволит избежать этих расходов, подчеркнули в ведомстве.