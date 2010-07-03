Эксперты поспорили о пользе от возрождения в России системы вытрезвителей

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Эксперты разошлись во мнении по вопросу о восстановлении системы вытрезвителей в России. Прошлый опыт показал неэффективность такого подхода в борьбе с пьянством. Об этом Москве 24 заявил председатель Союза борьбы за народную трезвость Владимир Жданов.

"В целом мы поддерживаем возвращение, но считаем, что это уход от решения проблемы в другую сторону. Сегодня это никак не уменьшит пьянство в России. Тем более сейчас богатые юноши будут знать: они напьются, будут валяться, а их подберут, вытрезвят и, как говорится, все будет хорошо", – пояснил он свою позицию.





Владимир Жданов председатель Союза борьбы за народную трезвость То есть мы пытаемся спрятать последствия алкоголизации населения. Убрать с глаз долой пьяниц, чтобы общество как можно реже задумывалось над тем, куда мы катимся.

По мнению Жданова, борцы с пьянством часто говорят, что надо меньше пить.

"А мы всюду говорим, что надо жить трезво, и тогда никаких проблем не будет", – резюмировал он.

В свою очередь, руководитель проекта "Трезвая Россия", член Общественной палаты Султан Хамзаев полагает, что возвращение вытрезвителей является "критически необходимым действием".

"Во-первых, у нас в стране бывают лютые морозы. А потребление алкоголя, к сожалению, высокое. Некоторые граждане просто замерзают на улице в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. Люди погибают из-за этого", – подчеркнул эксперт.





Султан Хамзаев руководитель проекта "Трезвая Россия" Я четырьмя руками поддерживаю это решение. Это спасет сотни человеческих жизней, что очень важно. Каждая жизнь на счету.

Хамзаев также пояснил, что в вытрезвителях будет происходить "первичная качественная социальная реабилитация".

"Это очищение и детоксикация организма. Это адресная помощь, а дальше уже транзитные действия, то есть переход в медицинский сектор", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления поддержал проект закона о восстановлении системы вытрезвителей в России. Документ рекомендовали принять в первом чтении нижней палате парламента.

До этого правительство также одобрило идею возродить вытрезвители в России. Законопроект был внесен в Госдуму в мае 2019 года. Авторы инициативы предложили закрепить за органами государственной власти и местного самоуправления полномочия по организации вытрезвителей.

Предполагается, что создавать приюты для пьяных можно будет и частным компаниям, получившим лицензию от местных властей. При этом постояльцам придется заплатить за ночевку в учреждении. Кроме того, медицинское вмешательство в правительстве предложили производить без согласия пациента.