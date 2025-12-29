Гарвардский врач рассказал, что увидел сестру в загробном мире во время комы

Фото: depositphotos/sudok1

Американский нейрохирург и лектор Гарвардской медицинской школы 72-летний Эбен Александер, переживший глубокую кому, заявил о встрече с сестрой в загробном мире. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что большую часть жизни врач был убежденным скептиком в вопросах жизни после смерти. В 2008 году он заразился вирусным менингитом и был введен в искусственную кому. В течение семи дней у Александера фиксировалось полное отсутствие мозговой активности.

При этом сам мужчина рассказал, что в этот период увидел загробный мир. Тот начинался в "первобытной мгле", а затем сменился на долину с водопадами, музыкой и чувством всеобщей связи.

Кроме того, у врача был проводник – женщина с добрыми голубыми глазами. Позже Александер узнал в этом образе свою сестру, умершую за много лет до этих событий.

Ранее американский священник Дин Брэкстон пережил остановку сердца. По словам мужчины, он находился в состоянии клинической смерти в течение 105 минут. За это время он увидел Иисуса Христа, который сказал мужчине, что его время умирать еще не пришло. После этого священник очнулся.