16 февраля, 15:00

Робот-пекарь "Блиндозер" начал готовить блины в честь Масленицы для пассажиров метро

Фото: depositphotos/dar19.30

Робот-пекарь "Блиндозер" всю неделю печет для пассажиров особый праздничный блин "Московская Масленица" со сметаной и ягодным джемом. Он доступен всем по специальной цене, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

Кроме того, в меню:

  • классический блин;
  • сырный;
  • ветчина и сыр;
  • голландский;
  • с шоколадом;
  • с вишней;
  • вишня и шоколад;
  • с малиной;
  • "собери сытный блин";
  • "собери сладкий блин".

Праздничные блины можно найти на девяти станциях столичного метро: "Мичуринский проспект", "Кунцевская", "Проспект Вернадского", "ЦСКА", "Электрозаводская", "Нижегородская", "Новогиреево", "Перово" и "Аэропорт Внуково".

Как отметил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, город продолжает развивать полезные сервисы для пассажиров, следуя поручению Сергея Собянина. По его словам, поддержка отечественных фудтех-разработок и внедрение технологичных решений делают поездки не только удобными, но и комфортными.

"В Масленицу мы рады дарить хорошее настроение горожанам и гостям столицы благодаря таким проектам, как "Блиндозер". С праздником!" – заявил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что на карту в приложении "Московский транспорт" нанесли около 30 локаций фестиваля "Масленица". Чтобы найти ближайшую точку, нужно открыть раздел "Интересное", выбрать баннер фестиваля, а затем выбрать нужную локацию, которая будет отмечена значком "солнце".

Робот-пекарь "Блиндозер" начал работать на станции метро "ЦСКА"

