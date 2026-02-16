Робот-пекарь "Блиндозер" начал готовить блины в честь Масленицы для пассажиров метро

Фото: depositphotos/dar19.30

Робот-пекарь "Блиндозер" всю неделю печет для пассажиров особый праздничный блин "Московская Масленица" со сметаной и ягодным джемом. Он доступен всем по специальной цене, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

Кроме того, в меню:



классический блин;

сырный;

ветчина и сыр;

голландский;

с шоколадом;

с вишней;

вишня и шоколад;

с малиной;

"собери сытный блин";

"собери сладкий блин".

Праздничные блины можно найти на девяти станциях столичного метро: "Мичуринский проспект", "Кунцевская", "Проспект Вернадского", "ЦСКА", "Электрозаводская", "Нижегородская", "Новогиреево", "Перово" и "Аэропорт Внуково".

Как отметил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, город продолжает развивать полезные сервисы для пассажиров, следуя поручению Сергея Собянина. По его словам, поддержка отечественных фудтех-разработок и внедрение технологичных решений делают поездки не только удобными, но и комфортными.

"В Масленицу мы рады дарить хорошее настроение горожанам и гостям столицы благодаря таким проектам, как "Блиндозер". С праздником!" – заявил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что на карту в приложении "Московский транспорт" нанесли около 30 локаций фестиваля "Масленица". Чтобы найти ближайшую точку, нужно открыть раздел "Интересное", выбрать баннер фестиваля, а затем выбрать нужную локацию, которая будет отмечена значком "солнце".