16 февраля, 15:00Транспорт
Робот-пекарь "Блиндозер" начал готовить блины в честь Масленицы для пассажиров метро
Фото: depositphotos/dar19.30
Робот-пекарь "Блиндозер" всю неделю печет для пассажиров особый праздничный блин "Московская Масленица" со сметаной и ягодным джемом. Он доступен всем по специальной цене, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.
Кроме того, в меню:
- классический блин;
- сырный;
- ветчина и сыр;
- голландский;
- с шоколадом;
- с вишней;
- вишня и шоколад;
- с малиной;
- "собери сытный блин";
- "собери сладкий блин".
Праздничные блины можно найти на девяти станциях столичного метро: "Мичуринский проспект", "Кунцевская", "Проспект Вернадского", "ЦСКА", "Электрозаводская", "Нижегородская", "Новогиреево", "Перово" и "Аэропорт Внуково".
Как отметил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, город продолжает развивать полезные сервисы для пассажиров, следуя поручению Сергея Собянина. По его словам, поддержка отечественных фудтех-разработок и внедрение технологичных решений делают поездки не только удобными, но и комфортными.
"В Масленицу мы рады дарить хорошее настроение горожанам и гостям столицы благодаря таким проектам, как "Блиндозер". С праздником!" – заявил Ликсутов.
Ранее сообщалось, что на карту в приложении "Московский транспорт" нанесли около 30 локаций фестиваля "Масленица". Чтобы найти ближайшую точку, нужно открыть раздел "Интересное", выбрать баннер фестиваля, а затем выбрать нужную локацию, которая будет отмечена значком "солнце".
