Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 14:35

Транспорт

Робот-пекарь "Блиндозер" заработал на станции метро "Перово"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Робот-пекарь "Блиндозер" приступил к работе на станции "Перово" столичного метро, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, аппарат готовит горячие блины прямо на глазах у покупателей.

На данный момент "Блиндозер" доступен в переходах девяти станций:

  • "ЦСКА";
  • "Кунцевская";
  • "Мичуринский проспект";
  • "Проспект Вернадского";
  • "Нижегородская";
  • "Электрозаводская";
  • "Новогиреево";
  • "Перово";
  • "Аэропорт Внуково".

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы вместе с Фондом "Транспортные инновации Москвы" последовательно развиваем сервисы в городском транспорте и внедряем современные отечественные решения", – отметил Ликсутов.

По его словам, "Блиндозер" служит примером того, как инновационные технологии повышают комфорт поездок и способствуют формированию удобной городской среды. В планах – дальнейшее расширение проекта на инфраструктуре московского транспорта.

Ранее сообщалось, что современная напольная навигация появилась более чем на 110 пересадочных станциях метрополитена Москвы. По словам Ликсутова, было установлено 2,2 тысячи указателей. Для новой навигации используются привычные цветные пиктограммы и шрифт столичного транспорта.

Читайте также


транспортметрогород

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика