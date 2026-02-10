Робот-пекарь "Блиндозер" заработал на станции метро "Перово"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Робот-пекарь "Блиндозер" приступил к работе на станции "Перово" столичного метро, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, аппарат готовит горячие блины прямо на глазах у покупателей.

На данный момент "Блиндозер" доступен в переходах девяти станций:



"ЦСКА";

"Кунцевская";

"Мичуринский проспект";

"Проспект Вернадского";

"Нижегородская";

"Электрозаводская";

"Новогиреево";

"Перово";

"Аэропорт Внуково".

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы вместе с Фондом "Транспортные инновации Москвы" последовательно развиваем сервисы в городском транспорте и внедряем современные отечественные решения", – отметил Ликсутов.

По его словам, "Блиндозер" служит примером того, как инновационные технологии повышают комфорт поездок и способствуют формированию удобной городской среды. В планах – дальнейшее расширение проекта на инфраструктуре московского транспорта.

Ранее сообщалось, что современная напольная навигация появилась более чем на 110 пересадочных станциях метрополитена Москвы. По словам Ликсутова, было установлено 2,2 тысячи указателей. Для новой навигации используются привычные цветные пиктограммы и шрифт столичного транспорта.