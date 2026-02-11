В Самаре завели уголовное дело на мужчину, въехавшего на горящей машине в автозаправку

Фото: MAX/"Следком-Самара"

В Самаре возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении мужчины, который поджег автомобиль и врезался в автозаправочную станцию. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Инцидент произошел утром в среду, 11 февраля, около 07:00 на АЗС в Красноглинском районе. По версии следствия, мужчина поджег автомобиль, после чего направил его в заправочную колонку. Рядом находились сотрудники станции и водитель другой машины, который впоследствии получил травмы и был госпитализирован.

Противоправные действия пресекли работники АЗС. Они же потушили горящий автомобиль и колонку. Подозреваемого задержали, в данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи назначили судебные экспертизы и допрашивают свидетелей.

По данным ведомства, фигурантом стал 27-летний житель соседнего региона. Ему вменяют статью 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом").

Ранее водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП на 77-м километре МКАД. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz наехал на препятствие и допустил опрокидывание машины. Затем автомобиль упал с высоты.

До этого на Юго-Восточной хорде произошла авария с участием нескольких автомобилей. Машины столкнулись в районе метро "Андроновка".