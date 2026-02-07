07 февраля, 10:37Происшествия
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на ЮВХ
Фото: depositphotos/svedoliver
Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Юго-Восточной хорде. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Уточняется, что машины столкнулись в районе метро "Андроновка". На место прибыли городские оперативные службы. В настоящий момент обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Водителей призвали выбирать пути объезда, так как движение на месте аварии затруднено.
Ранее ДТП было зафиксировано на внутренней стороне МКАД в районе 100-го километра. Столкнулись несколько автомобилей. Из-за аварии движение было существенно затруднено.
