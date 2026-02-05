Форма поиска по сайту

05 февраля, 14:17

Происшествия

Житель Вологды угнал авто и попал в ДТП на юге Москвы

Фото: MAX/"Петровка, 38"

29-летний житель Вологодской области похитил иномарку и попал в ДТП на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По версии правоохранителей, 24-летняя владелица машины дала транспорт своему родственнику. Мужчина приехал в торговый центр на Ореховом бульваре, оставил автомобиль с запущенным двигателем, а сам отправился в магазин. В этот момент подозреваемый угнал иномарку. Общая сумма ущерба составила 3,2 миллиона рублей.

Злоумышленник в ходе поездки не справился с управлением и возле одного из домов на Каширском шоссе врезался в дорожное ограждение. После этого иномарку отбросило в другой автомобиль, а подозреваемый бросил похищенное авто и скрылся с места ДТП, добавили в пресс-службе.

В результате аварии никто не пострадал. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). Машину эвакуировали на спецстоянку. Позже предполагаемого угонщика задержали оперативники уголовного розыска ОМВД РФ по району Орехово-Борисово Северное. Фигурант заключен под стражу.

Кроме того, по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам расследования будут приняты дополнительные процессуальные решения, указали в пресс-службе.

Ранее 39-летний житель подмосковных Люберец угнал иномарку в Реутове. По данным следствия, ранее судимый злоумышленник, используя специальное оборудование, проник в автомобиль, запустил двигатель, сменил номера на фальшивые и уехал с места преступления. Позже полицейские задержали его. До суда мужчина будет находиться под арестом.

происшествияДТПгород

