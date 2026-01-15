Форма поиска по сайту

15 января, 11:39

Происшествия

Полицейские в Подмосковье задержали двух мужчин за кражу минивэна за 3,5 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Двое подозреваемых задержаны в Подмосковье по подозрению в краже минивэна стоимостью 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

Кража произошла ночью в деревне Голявино Дмитровского округа. По данным оперативников, злоумышленники похитили иномарку возле частного дома, воспользовавшись специальным оборудованием. Когда владелец минивэна обнаружил пропажу, он обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража").

При помощи камер видеонаблюдения удалось определить маршрут машины, на которую были установлены подложные номера. Также удалось установить автомобиль преступников, на котором они приехали к месту происшествия. Позже угнанное авто нашли в бесхозном гараже в одном из гаражных кооперативов в поселке Зверосовхоза Пушкинского округа.

Сотрудники уголовного розыска вместе с инспекторами ДПС смогли задержать 44-летнего подозреваемого у деревни Тарасовка. Второго злоумышленника, 56-летнего мужчину, выявили по его месту проживания в Ивантеевке. В ходе обысков в жилищах подозреваемых в краже нашли инструменты и аппаратуру для доступа в салон авто и запуска двигателей.

Фигурантов заключили под стражу. Похищенный минивэн изъят и в скором времени будет возвращен законному владельцу.

Ранее полицейские задержали 39-летнего жителя Люберец, угнавшего иномарку в Реутове. По данным следствия, ранее судимый злоумышленник, используя специальное оборудование, проник в автомобиль, запустил двигатель, сменил номера на фальшивые и уехал с места преступления.

