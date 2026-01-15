В РФ составили портрет современной преступницы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Специалисты Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга составили криминологический портрет современной преступницы, рассказали "Газете.ру" в КамГУ.

Возраст оказался одним из ключевых факторов, который определяет не только сам факт свершения преступления, но и его характер. Самой криминально активной группой оказались женщины от 22 до 29 лет.

В этом возрасте преступление часто становится девиантным способом разрешения кризиса самоопределения, когда приоритетом становится материальный успех, которого нужно добиться любой ценой. При этом криминальные действия таких преступниц обычно спонтанны и связаны с эмоциональной нестабильностью.

Пик умышленных действий приходится на 30–49 лет. Именно в этот период женщины сталкиваются с максимальным количеством социальных ролей, и противоправные действия становятся реакцией на накопленный стресс. Преступление становится "выходом" из ситуации, в которой легальные способы решения проблем кажутся исчерпанными.

Для преступниц старше 50 криминальное поведение связано с переживанием возрастного кризиса идентичности и страхом перед социальной изоляцией. Преступления при этом проявляются в бытовых формах. Это могут быть мелкие кражи, мошенничество с пенсиями, а также переходящие в насилие конфликты с соседями.

Важную роль играет в том числе семейное положение – около 47% преступниц состоят в гражданском браке. Отношения, имеющие неформальный характер, снижают уровень социальной ответственности, делая женщин более восприимчивыми.

22% женщин никогда не были замужем, при этом для данной группы характерна склонность к риску и более тщательная подготовка. В официальном браке находятся 16%, а 15% преступниц – вдовы.

Помимо этого, возможность для легальной самореализации сокращает низкий уровень образования, чаще всего ограниченный средним общим.

Специалисты подчеркивают, что для борьбы с женской преступностью необходим подход, который будет учитывать специфические проблемы каждой перечисленной группы. Нужны программы социальной адаптации и профессиональной ориентации.

Например, психологическая помощь в преодолении стрессов и семейных конфликтов важна для женщин среднего возраста. Для пожилых необходима социальная поддержка и профилактика одиночества.

Работы по изучению феномена женской преступности будут продолжены – только понимая, что движет женщинами, совершающими преступления, можно разработать эффективные меры профилактики. Данный проект реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

