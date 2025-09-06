МВД составило портрет типичной жертвы дистанционных мошенников

Фото: depositphotos/agnormark

Социально активный человек в возрасте 30–70 лет с постоянной работой, накоплениями и положительной кредитной историей чаще становится жертвой дистанционных мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

"Психологический портрет типичного потерпевшего от дистанционного хищения изменился. В настоящее время это социально активный гражданин в возрасте 30-70 лет, имеющий постоянную работу", – говорится в сообщении.

Как указало ведомство, такой человек имеет активную жизненную позицию, лояльно относится к государству и готов оказывать содействие. Также он является финансово грамотным.

В МВД добавили, что преступление в отношении такого человека часто происходит с сообщения от имени его начальства.

При этом самой популярной уловкой мошенников за последние месяцы стала попытка заставить россиянина самостоятельно позвонить по неизвестному номеру. Подобные схемы начинаются с формирования иллюзии угрозы, например "взлом "Госуслуг", "утечка данных" и "несанкционированный доступ". МВД указало, что настоящие госорганы не требуют перезвонить "срочно" по неизвестному номеру.

