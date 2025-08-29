МВД рассказало о 5 этапах обмана школьников мошенниками

Фото: depositphotos/OleGunnar

Мошенники для обмана подростков связываются с ними в социальных сетях, играх и чатах, после чего завоевывают доверие и принуждают к действиям, рассказали в пресс-службе управления МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Схемы мошенников для обмана детей можно разделить на пять последовательных этапов. Первый – выбор цели. По информации ведомства, мошенники ищут жертву в социальных сетях, играх и чатах, поэтом чаще всего им попадаются подростки.

Дальше злоумышленники стараются завоевать доверие. Они представляются курьерами, техподдержкой или учителем и создают срочную ситуацию: аккаунт заблокирован или ошибка в доставке, говорится в сообщении.

После этого аферисты начинают давить на подростка. По информации МВД, появляется "следователь", который угрожает арестом родителей. Кроме того, манипуляциями жертве запрещают разговаривать с семьей.

Четвертый этап – принуждение к действию. Мошенники требуют перевести деньги на безопасный счет, задекларировать средства или пройти проверку, подчеркнули в ведомстве.

В конце мошенники исчезают. Как только деньги приходят к ним на счет – ребенка блокируют. В итоге подросток остается один на один с паникой и последствиями, заключили в МВД.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с получением кода от домофона. Сначала аферист звонит жертве, называя ее адрес, а также сообщая о возможности получить код от домофона, чтобы открывать дверь подъезда без ключа. Затем человеку приходит СМС от "Госуслуг" в виде шестизначного кода, который якобы и будет открывать подъезд.