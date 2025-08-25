МВД закрыло крупнейший сайт с персональными данными россиян

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полицейские закрыли крупнейший сайт, который использовался преступниками для незаконного распространения персональных данных россиян, сообщила пресс-служба МВД.

"Сервис был одним из крупнейших и наиболее популярных в российском сегменте интернета и располагал большими массивами данных, собранных по результатам утечек из различных структур", – уточнила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Сервисом пользовались коммерческие фирмы, детективные и коллекторские агентства, а также аферисты. По запросу пользователям ресурса выдавались подробные досье на граждан, включающие их паспортные данные, сведения об адресах проживания и местах работы, доходах и кредитной истории.

Доступ к незаконному сервису поддерживался при помощи программной оболочки через веб-форму или API, а стоимость доступа варьировалась в зависимости от услуг и статуса клиента. По данным МВД, нередко она превышала 1 миллион рублей в месяц.

Из-за высокой цены доступ к сервису часто перепродавали через объявления в телеграм-каналах и на форумах в Даркнете. Следователи возбудили уголовное дело по статье 272.1 УК РФ ("Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации"), а оперативники задержали на территории столичного региона предполагаемого владельца сервиса и его сообщника, который отвечал за техническую поддержку.

Во время обысков были изъяты средства связи и компьютерная техника, документация и сервера с общими объемом данных свыше 25 терабайт. Обоим фигурантам предъявили обвинения и заключили их под стражу, а функционирование незаконного сайта было полностью прекращено.

По данным МВД, только на два счета юрлиц, подконтрольных злоумышленникам, с декабря 2024 года поступило 66 миллионов рублей. Также проверяется информация о более чем 2 тысячах пользователей сервиса.

Ранее директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Александр Шарамок предупредил, что защититься от утечек данных невозможно. Он пояснил, что то, как компании распоряжаются поступающими им персональными данными, – вопрос внутреннего распорядка самой организации. При этом в некоторых случаях граждане вынуждены делиться своими данными, например, чтобы получать зарплату.

