Навыки управления дронами можно получить в авиастроительных классах школ в Москве

В авиастроительных классах столичных школ будущие инженеры углубленно изучают математику, физику и информатику, а также осваивают программирование и управляют дронами. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

В Москве в 22 образовательных организациях открыты авиастроительные классы, где обучаются свыше 700 детей. Направление работает в рамках проекта "Инженерный класс в московской школе".

Ученики осваивают современные навыки на специализированных курсах, в том числе учатся программированию, работают с 3D-моделями и аддитивными технологиями. Кроме того, ребята посещают ведущие конструкторские бюро.

При этом старшеклассники могут одновременно учиться в школе и проходить профессиональную подготовку в колледже.

Ключевым элементом подготовки является практика. Школьники под руководством преподавателей ведущих вузов Москвы разрабатывают проекты. Их успешная защита дает до 10 дополнительных баллов к единому государственному экзамену.

"В 10-м классе мы готовили индивидуальные проекты под руководством преподавателей из Московского авиационного института. Несколько раз в неделю мы ездили в институт на лекции и экскурсии, общались с преподавателями и студентами, что было очень полезно и интересно", – поделился ученик школы № 1538 Арсений Кравченко.

Помимо этого, ребята осваивают программу "Оператор БПЛА" на базе колледжа. Они учатся управлять коптерами массой до 30 килограммов, приобретают навыки настройки и калибровки беспилотников.

Ученик школы № 1538 Филипп Кодатенко рассказал, что они с одноклассниками ездили на занятия в колледж полгода. Филипп вместе с командой разработал учебный дрон с упрощенной схемой сборки, облегченным управлением и высокой ремонтопригодностью.

В течение учебного года ученики авиастроительных классов посещают экскурсии на предприятиях-партнерах. Среди них Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышева, международный аэропорт Шереметьево, а также госкорпорация "Ростех" и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".

Ранее сообщалось, что в Москве за последние 5 лет количество кружков, посвященных IT-технологиям и мультимедиа, выросло в 3,5 раза. В настоящий момент их общее количество достигло почти 5 тысяч. Для ребят доступны кружки по робототехнике, 3D-моделированию, программированию и другие. Уточнялось, что уже около 87 тысяч детей осваивают современные технологии.