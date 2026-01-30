Каллас назвала несерьезным состав делегации РФ на переговорах по Украине

Фото: ТАСС/EPA/YOAN VALAT

Глава евродипломатии Кая Каллас осталась недовольна составом делегации РФ на переговорах в Абу-Даби, заявив, что такой подход якобы демонстрирует несерьезность российской стороны. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на слова Каллас.

Политик пожаловалась, что российская делегация состоит преимущественно из военных, которые якобы не имеют мандата на принятие каких-либо решений.

Посол по особым поручениям Константин Долгов, комментируя слова Каллас, заявил, что она никак не относится к МИД России, поэтому на ее заявления обращать внимание не стоит.

Трехсторонние переговоры между делегациями РФ, США и Украины состоялись в Абу-Даби 23 и 24 января. Следующий раунд запланирован на 1 февраля. По словам госсекретаря США Марко Рубио, он будет двусторонним, однако Вашингтон сможет присоединиться.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что новая встреча будет длительной. По его словам, модальности переговоров еще продолжают согласовываться. В частности до 1 февраля будут решаться все вопросы, касающиеся формата мероприятия.