23 января, 18:21

Политика

Переговоры делегаций РФ, США и Украины начались в Абу-Даби

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Переговоры делегаций России, США и Украины стартовали в Абу-Даби. Об этом сообщил министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

По его словам, переговоры должны продлиться 2 дня в рамках усилий по укреплению диалога между странами и поиску политических решений украинского конфликта.

"Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян приветствовал проведение в Абу-Даби трехсторонних переговоров России, Украины и США, выразив надежду, что они будут способствовать принятию шагов, направленных на завершение кризиса", – говорится в заявлении главы МИД, которое опубликовало эмиратское внешнеполитическое ведомство.

В Абу-Даби 23 января планировалось первое заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности с участием представителей России, США и Украины.

Владимир Путин дал конкретные инструкции российской делегации, которая отправилась на переговоры. Группу от России возглавил начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба Игорь Костюков.

В свою очередь, Штаты на переговорах представляют специальный посланник президента и его зять Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на переговорах будет обсуждаться вопрос Донбасса.

Песков сообщил, что переговоры в Абу-Даби могут продлиться до 24 января

